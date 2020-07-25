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الكشف على 10 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة بالقليوبية ضمن مبادرة الرئيس

صرف العلاج لـ6107 مرضى و2889 قرارا جديدا وتجديد 1525

كتب:

حسن صالح
04:14 م | السبت 25 يوليو 2020
مبادرة 100 مليون صحة

مبادرة 100 مليون صحة

واصلت المراكز الطبية والوحدات الصحية والعيادات الثابتة والقوافل الطبية المتنقلة بمحافظة القليوبية، للأسبوع السادس على التوالي، استقبال ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة وغير السارية، وصرف علاجهم، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة شهدت إقبالا متزايدا منذ انطلاقها بحضور المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، وجرى الكشف على ما يقرب من 10 آلاف و521 مواطنا ومواطنة من أصحاب الأمراض المزمنة، وجرى صرف العلاج لـ6107 مرضى، و2889 قرارا جديدا، وتجديد 1525 قرارا.

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