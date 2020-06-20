محافظ القليوبية يتابع انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة"، لدعم وتشجيع المرضى على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، إضافة إلى القوافل العلاجية.

وانطلقت الحملة اليوم بمركز طبي عثمان بحي غرب شبرا الخيمة، وتنطلق غدًا بمدينة بنها أمام المركز الطبي العام، وفي القناطر الخيرية بالمركز الطبي بالمنيرة، وفي الخانكة بمركز الهادي الطبي، وفي طوخ بالمركز الطبي بطوخ.

وأكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن الهدف من القوافل المتنقلة دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم ، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.

وناشد المحافظ المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى في مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة".