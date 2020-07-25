"التجمع": زيارات لأهالي الدوائر للترويج لمرشحينا بانتخابات الشيوخ

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن أعضاء الحزب في المحافظات كلاً في نطاق منطقته السكنية سيبدأون في حملات طرق أبواب لتوعية الناخبين بحقهم الدستوري وضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأضاف فرج لـ"الوطن"، أن مرشحي الحزب سيتحركون في نطاق دوائرهم الانتخابية بشكل فردي من خلال الزيارات للعائلات في المنازل مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أن الحزب ملتزم بكل الإجراءات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية في ظل انتشار جائحة كورونا، ولن يكون هناك أي مؤتمرات أو تجمعات جماهيرية، وسيكون الاعتماد على التحركات الفردية للمرشحين والزيارات المنزلية لأهالي الدوائر الانتخابية.

وأكد فرج أن الحزب حريص على خروج انتخابات مجلس الشيوخ بالشكل الذي يليق بمصر أمام العالم من خلال مشاركة الناخبين فيها بكثافة، مشيرا إلى أن الحزب سيتم عرض برامج مرشحيه الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطباعتها لتوزيعها على المواطنين.