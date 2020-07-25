الجيزة ترفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي أُتخذت للتعامل مع جائحة كورونا، والتي تتضمن غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد، وكذلك الالتزام بمواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات، والحفاظ علي نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي بنسبة 50%.

وأكد "راشد" أن المحافظة اتخذت عددًا من الإجراءات الخاصة باستقبال عيد الأضحى، شملت فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفى حال المخالفة يُحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامة من المخالف.

وأوضح المحافظ على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، وعدم إعاقة حركة المرور مشدًدا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد، والتصدي لكافة محاولات البناء في المهد دون تمييز.

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، مؤكدًا إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينين ولرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على أماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية، ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز، وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد، وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، والتنبيه على جميع المحال والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

ووجه "راشد" مدير مديرية الشئون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ووجود "نبطشيات" من الأطباء والأطقم الطبية طوال أيام العيد.

كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة، وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوى طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.

كما شدد راشد علي هيئة النظافة والتجميل برفع أي مخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق، وتواجد دوريات عمل على مدار اليوم لمراقبة حالة النظافة بالشوارع والتعامل السريع مع أي مخلفات.