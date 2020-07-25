الدقهلية: مصرع مزارع وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب "الغنم"

لقي مزارع مصرعه في محافظة الدقهلية، وأصيب شقيقه خلال مشاجرة بين عائلتين بقرية "حلاوة الصغرى" دائرة بسنديلة التابعة لمركز بلقاس.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد هيثم حجي مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشارة للنقيب كريم الشهاوي رئيس نقطة شرطة بسنديلة، من مستشفى شربين العام، بوصول كلا من الشحات محمد يونس، 25 سنة، مزارع، والذي توفي فور وصولة للمستشفى جراء إصابته، وشقيقه "حمادة"، 28 سنة، مزارع، تعرض لإصابات متعددة ومقيمين قرية حلاوة الصغرى دائرة بسنديلة التابعة لمركز بلقاس.

انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم يوسف صبري رئيس مباحث بلقاس، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه وشقيقة تشاجرا مع 4 أشخاص وهم: "السيد س. ر ، وحسن س .ر، ومحمد س. ر.، ونجل عمهم رمضان ن. ر".

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب دخول الأغنام الخاصة بالمجني عليهما الأرض الزراعية الخاصة بالمتهمين، ما أدي إلي إتلاف الزرع والمحصول.

وتطورت المشادة لمشاجرة اعتدى على أثرها المتهمون على المجني عليهما بالضرب محدثين إصابتهما، التي أودت أحدهما وإصابة شقيقه.

وبتقنين الاجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط أحدهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري تكثيف الجهود للقبض على باقي المتهمين الهاربين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.