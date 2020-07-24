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مصرع شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:43 م | الجمعة 24 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقى شقيقان مصرعهما، في مشاجرة بالأسلحة النارية، في مركز السادات بمحافظة المنوفية، حيث جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى السادات المركزي.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط إدارة البحث الجنائي بمحافظة المنوفية، تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، لبحث أسباب الواقعة، ومعرفة الملابسات، كما انتقلت النيابة لمعاينة مسرح الجريمة. 

تلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع  "شريف. ص. ح" 41 سنة، وشقيقه "سمير. ص. ح" 33 سنة، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى. 

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة. 

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