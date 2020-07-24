"اختلفوا على مشاريب بـ 10 جنيهات".. مشاجرة في المحلة تنتهي بمصرع شاب

شهدت منطقه سكة زفتى التابعة لمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم، مصرع شخص في العقد الثالث من عمره طعنا بالصدر والرقبة، حال تدخله لفض مشاجرة بين مجموعة من الشباب أثناء جلوسهم بمقهى بسبب خلاف بينهم على ثمن مشروبات قيمتها 10 جنيهات، وتم التحفظ على الجثة التي نقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول مصرع الشاب محمد طارق 23 عاما، مقيم بعزبة البهلوان، إثر إصابته بطعنات في الرقبة والصدر، حال نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائره القسم أمام أحد المقاهي البلدي.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسه الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ ووفاة الشاب المذكور وخصصت سيارة إسعاف لنقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهمين وتبين أن سبب الخلاف جاء بسبب أسعار المشاريب بتكلفة 10 جنيهات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.