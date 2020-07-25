"حسب الله": تنفيذ مبادرة السيسى بتشكيل قوة عسكرية عربية جاء توقيتها لمواجهة قوى الشر والظلام والارهاب

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب التحية والتقدير لجميع وسائل الاعلام بالدول العربية مؤكدا ان الاعلام العربى كان هو حائط الصد الاول لجميع الاشاعات والسموم والاكاذيب التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية ولإعلام الدم والارهاب الصادر من قطر وتركيا وأعرب " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم عن سعادته الغامرة بمساندة الرؤساء والزعماء والحكومات والشعوب العربية لمصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه ملفى سد النهضة والأزمة الليبية بصفة خاصة.

مؤكدا ان اكبر دليل على ذلك أشادة مختلف وسائل الاعلام العربية بالدور المحورى لمصر فى المنطقة والثقل الذى تتمتع به سياسيا ودبلوماسيا وإدارتها للملفات الصعبة بإحترافية وكفاءة عالية وتأكيدها ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل الجيش المصري قلب طاولة الشرق الاوسط على رأس القوى العظمى واحبط مخطط ضرب استقرار المنطقة العربية وأن الرئيس السيسي قادر بإذن الله على قلب الطاولة على رأس الاتراك في ليبيا فالوضع عربيا مهم لإعادة موازين القوى بالمنطقة لحالتها الطبيعية بقيادة مصرية ودعم سعودي وخليجي مطلق وثمنت الدول العربية جهود الرئيس السيسي وحنكته فى إدارة الملفات خارجيا وداخليا وجهوده فى تحويل مصر إلى صورة مشرفة يفخر بها كل عربي وبناء وطن من جديد وعودة مصر بعد اختطافها من جماعة الاخوان الارهابية اضافة الى تأكيدها ان الرئيس السيسى يملك نظرة بعيدة المدى ومصر تملك قائدا وزعيما عندما يتحدث ينصت له العالم وأعرب الدكتور صلاح حسب الله عن امله فى ان تكون هذه الصحوة من الاشقاء العرب بصفة عامة وداخل دول الخليج العربى بصفة خاصة بداية جادة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اطلقها منذ أكثر من 6 سنوات بانشاء قوة عسكرية عربية مشتركة مؤكدا ان تنفيذ هذه المباردة على ارض الواقع وفى هذا التوقيت المهم سيكفل انهاء جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التى تواجه الامة العربية خاصة من قوى الشر والظلام والارهاب والدول الداعمة لهذه القوى ولن يجعل اى دولة فى العالم كله تحاول ولو بمجرد التفكير فى التدخل فى الشئون الداخلية لاى دولة عربية