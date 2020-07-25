غدا.. صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاشات من يحصلون على أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 بدءا من غد الأحد وحتى الإثنين، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه تم البدء في صرف المعاشات من الخميس الماضي لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي؛ واستكملت عمليات الصرف لنفس الفئة اليوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أنه تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.