أوقاف الدقهلية تجري الاختبارات النهائية لإعداد محفظي القرآن الكريم

عقدت مديرية أوقاف الدقهلية برئاسة الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة، اليوم، الاختبارات التحريرية النهائية للفرقة الثانية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، التابعة لوزارة الأوقاف، بمقر المركز الثقافي بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة.

حضر إجراء الاختبارات الدكتور أيمن خضر مفتش عام الوزارة، وقيادات الدعوة بالمديرية.. وأكدت مديرية الأوقاف، في بيان لها، أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد المسافات اللازمة.

وذكرت الأوقاف، أن الامتحان كان على مرحلتين، فانتهت اللجنة الأولى في العاشرة والنصف صباحا، وبدأت اللجنة الثانية في الـ11 ولمدة ساعة ونصف.