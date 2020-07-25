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أوقاف الدقهلية تجري الاختبارات النهائية لإعداد محفظي القرآن الكريم

كتب:

صالح رمضان
04:57 م | السبت 25 يوليو 2020
اختبارات محفظي القرآن الكريم في الدقهلية

اختبارات محفظي القرآن الكريم في الدقهلية

عقدت مديرية أوقاف الدقهلية برئاسة الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة، اليوم، الاختبارات التحريرية النهائية للفرقة الثانية لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، التابعة لوزارة الأوقاف، بمقر المركز الثقافي بمسجد الشيخ حسانين بالمنصورة.

حضر إجراء الاختبارات الدكتور أيمن خضر مفتش عام الوزارة، وقيادات الدعوة بالمديرية.. وأكدت مديرية الأوقاف، في بيان لها، أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتباعد المسافات اللازمة.

وذكرت الأوقاف، أن الامتحان كان على مرحلتين، فانتهت اللجنة الأولى في العاشرة والنصف صباحا، وبدأت اللجنة الثانية في الـ11 ولمدة ساعة ونصف.

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