المعارضة التركية تدعو لتأميم الاستثمارات القطرية في بلادهم

دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، لتأميم الاستثمارات القطرية في تركيا، وتساءل: "لماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح"، مشيرًا إلى استثمارات "الدوحة" في منطقة قناة إسطنبول وشراء الحكومة القطرية لمصنع باليت الحربي، وفقا لما نقله اليوم موقع "تركيا الآن".

وقال كليتشدار أوغلو، خلال كلمته في المؤتمر العام الـ37 لحزب الشعب الجمهوري: "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص، فقد جرى بيع مصنع باليت للدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد، والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري، فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".

وأضاف " كليتشدار أوغلو" : "يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية، ويجب أن تجري محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه".