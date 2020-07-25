60 مليون رغيف ببطاقات التموين لمواطني الأقصر خلال 23 يوما

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه خلال الفترة من الأول وحتى 23 يوليو الجاري، جرى صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه بنسبة 94.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف "صلاح" أنه جرى صرف سلع حرة بمبلغ 1.5 مليون جنيه، فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو الماضي، لـ69481 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وأشار إلى أنه جرى صرف 60.1 مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية، بمعدل صرف يومي 2.61 مليون رغيف، وصرف 3262 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية، للمستفيدين من مظلة الدعم من مستودعات الدقيق.