رئيس التحرير

محمود مسلم

الأحد.. أتوبيس التأمين الصحي الشامل يتجه لأرمنت غرب الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:12 ص | السبت 25 يوليو 2020
اوتوبيس التأمين الصحي الشامل بالأقصر

اوتوبيس التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرار حملات التوعية بالمنظومة فى محافظة الأقصر من خلال أوتوبيس التوعية والتسجيل التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار الاستعداد لبدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر القادم. 

وأضافت منظومة التأمين الصحي الشامل أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هي بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث أن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

و أوضحت أن أوتوبيس التوعية والتسجيل انطلق الثلاثاء الماضى في إدارة بندر الأقصر وسيستمر حتى غدًا السبت، يليها إدارة أرمنت يوم الأحد المقبل.

اقرأ المزيد:

10 متعافين من كورونا يغادرون مستشفى الأقصر العام

الأقصر تستعد لتدشين التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

يوفر الوقت والمال.. 10 معلومات عن معمل الباثولوجي بشفاء أورمان الأقصر

مستشفيات الأقصر تستعد للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل