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جامعة الأقصر تنهي الاستعداد لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:58 م | السبت 25 يوليو 2020
مجلس جامعة الأقصر

مجلس جامعة الأقصر

استعدت جامعة الأقصر، لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إجراء اختبارات القدرات لعام 2020، وذلك في الفترة من السبت 8 أغسطس، للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات القدرات.

وقامت كلية الفنون الجميلة، برعاية الدكتور بدوي شحات رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف محمود عميد الكلية، بعمل الاستعدادات والإجراءات والقواعد الخاصة باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020.

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