الحكومة البريطانية تناشد المتطوعين الانضمام إلى تجارب لقاح كورونا

حثت الحكومة البريطانية، الجمهور على المساعدة في تسريع وتيرة البحث عن لقاح لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عن طريق التقدم للمشاركة في الدراسات السريرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وناشد وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، في عمود لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، المزيد من المتطوعين تقديم أنفسهم لتجارب اللقاح .

وكتب شارما: "نطلب من الأشخاص التسجيل للمشاركة في دراسات سريرية مهمة، للمساعدة في تسريع وتيرة البحث عن لقاح وإنهاء الجائحة في أقرب وقت".

وأضاف وزير الأعمال البريطاني:"أنا فخور بشكل لا يصدق أنه هنا في المملكة المتحدة، تجري أبحاث اللقاح اللافتة للنظر في هذه اللحظة في جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج في لندن"، "مدعومًا بأكثر من 130 مليون جنيه استرليني من التمويل الحكومي، ويقود هذا العمل الحيوي بعض من أفضل العقول في العالم في مجال العلوم والبحوث".

وتابع شارما، قائلا: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، كنا نعيد فتح اقتصادنا على نحو حذر وتدريجي، ومن الرائع أن نرى العديد من المتاجر والحانات وصالونات تصفيف الشعر والشركات الأخرى تتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة العملاء والعاملين".

وأوضح شارما: "لكننا نعلم جميعًا أن أفضل طريقة لهزيمة هذا المرض إلى الأبد وتحفيز اقتصادنا على العودة بكامل كفاءته مرة أخرى، حتى نتمكن من حماية الوظائف وإيجادها، هي التوصل إلى لقاح آمن وفعال".

وأشار شارما، إلى أن "يمكن للمتطوعين لعب دورهم من خلال التسجيل عبر الرابط nhs.uk/researchcon"، مضيفا: "لكل فرد من الجمهور دور داعم يلعبه فيما ننتظر هذا الإنجاز الكبير".

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من عودة قوية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال: "علينا الاستعداد لها وبقوة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ووصف "جونسون"، معارضي اللقاحات المضادة لكورونا المستجد بـ"المجانين"، متوقعًا أن بلاده ستكون "في سبيلها إلى ما قبل الفيروس"، بحلول منتصف العام المقبل.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت التجارب الأولية لقاح كورونا المستجد الذي تطوره جامعة أكسفورد، أنه آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية، ورغم أن النتيجة واعدة للغاية، لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان يوفر حماية كافية ضد الفيروس.