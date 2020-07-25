"التعليم": نسبة النجاح أعلى من العام الماضي.. ونعمل على تقدير 3 مواد

تفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ"قطاع المنصورة (أ) و(ب)"، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

نائب وزير التعليم: كل طالب سوف يحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان

وقال نائب وزير التعليم، وفق بيان صادر اليوم، إنَّ أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأكّد "حجازيّ، أنَّ نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّه مازال العمل جاريًا لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تمّ التأكّد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكّد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.

وشدد على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أنَّ كل طالب سوف يحصل على حقه دون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكّدًا أنَّ الوزارة تطبق القانون على الجميع.

ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43 ألفًا و470 طالبًا.

شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور أحمد هيكل رئيس اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات بالدقهلية، والمهندس عبد القادر إبراهيم رئيس اللجنة، ومحمد لطفي قنديل وكيل كنترول (ب)، والمهندس حسن الدهشان رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة أ، والبدري إبراهيم وكيل الكنترول في قطاع (أ)، وأسامة عبدالفتاح مكتب نائب الوزير لشؤون المعلمين.