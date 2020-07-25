أخبار البنوك.. طريقة حساب القسط وإجمالي تمويل القروض من "قناة السويس"

يقدم بنك قناة السويس عددا من القروض المختلفة لعملائه، ويمكن حساب القسط الشهري وإجمالي مبلغ التمويل الخاص بالقرض إلكترونيًا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

وتستعرض "الوطن"، في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، طريقة الاستفادة من خدمة "احسب قرضك" التي يقدمها البنك كالتالي:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس.

2) الضغط على خانة "القروض"، والذهاب لخانة "احسب قرضك" أسفل الشاشة.

3) اختيار نوع القرض.

4) تحديد مبلغ التمويل ومدته.

5) يظهر القسط الشهري وإجمالي مبلغ التمويل.