أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض السيارة بتقسيط 7 سنوات من بنك القاهرة؟

يحرص الكثيرون، على أن يكون لديهم سيارة خاصة بهم، وعادة ما يلجأون إلى الاقتراض من البنوك، للحصول على التمويل المناسب لمتطلباتهم في السيارة المطلوبة، ويوفر بنك القاهرة، خدمة قرض السيارة، لتسهيل الحصول على سيارة.

وتستعرض "الوطن"، في إطار ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة:

الشروط المطلوبة

- ألا يقل مبلغ القرض عن 15 ألف جنيه، وألا يزيد عن 50 ألف جنيه.

- أسعار الفائدة متناقصة، تبدأ من 18.5% وتصل إلى 30% من قيمة المبلغ المقترض.

- أن تتراوح فترة السداد بين 12 شهرا، حتى 7 سنوات، عدا السيارات الصيني، إذ تصل فترة السداد إلى 5 سنوات كحد أقصى.

- سداد مقدم لا يقل عن 20% من قيمة القرض.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه مصري.

- أن يكون العميل قضى عام كامل في جهة العمل الحالية، حال إذا كان موظفا حكوميا.

- أن يكون قضى عامين في جهة العمل الحالية، في حالة أصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، وتكون سارية.

- إيصال مرافق حديث الإصدار "كهرباء أو ماء أو غاز".

- بيان مفردات مرتب صادر من جهة العمل.