"طرابلس" الليبية تكتوي بنار المرتزقة وأزمة الكهرباء

بات سكان العاصمة الليبية "طرابلس" في أسوأ أحوالهم خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الأوضاع المعيشية وأزمة انقطاع التيار الكهربائي، وانتشار عناصر من المرتزقة السوريين مؤخرًا ليقع الأهالي تحت قبضتهم، كما هو حال بعض مناطق الشمال السوري.

وأمام تلك الأوضاع، خرج مواطنون في العاصمة باحتجاجات ضد حكومة فايز السراج المدعومة من تركيا، بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل إلى 10 ساعات يوميا، وحمل المحتجون حكومة "السراج" المسئولية، واتهموها بالتقاعس عن حل أزمة الكهرباء، وفق ما نقلت اليوم قناة "سكاي نيوز".

وعانت بعض أحياء العاصمة والمدن القريبة منها من انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة خلال الأيام الماضية، مما دفع عشرات المواطنين الغاضبين إلى التظاهر، أمام مقر الحكومة التي تحتمي يالميليشيات الإرهابية.

ويرى مراقبون أن حكومة السراج تتعمد إطالة ساعات انقطاع التيار، لتفتح الباب أمام استغلال تركي آخر، ليجري شراء المولدات عبر مشروع المحطة التركية، التي ستدر عوائد مالية كبيرة لـ"أنقرة".

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد خالد المحجوب، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع "طرابلس" بزي الشرطة، واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة داخلية حكومة "السراج".

وأوضح "المحجوب"، في تصريح أمس لقناة "العربية" أن مجموعة المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر "التكبالي" في العاصمة.

وكانت تسجيلات مصورة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزي الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب "طرابلس"، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توجه لدى حكومة السراج إدماج عدد من هؤلاء المقاتلين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتى العسكرية.