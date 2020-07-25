الإمارات تسجل 313 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، عن تسجيل 313 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 58,562 حالة.

وأعلنت الصحة الاماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - اليوم السبت، عن شفاء 393 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51,628.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يجري تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.