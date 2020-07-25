عاجل.. العثور على جثمان الضحية الثانية للغرق بشاطئ الأديبة

تمكّنت فرق الأنقاذ بالسويس من انتشال ثاني جثة من جثامين الشباب الغرقي بمنطقة الأدبية المطلة على خليج السويس بطريق العين السخنة.

وأكّد مصدر طبي، أنَّ الجثة التي عّثر عليها هي الثانية اليوم، فيما يتبقى جثمان ثالث لشاب تعرض للغرق، وجار البحث عنها.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنَّه جار تحديد هوية الشاب الذي عُثر على جثتة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ العثور علية بأحد الشواطئ القريبة من مكان الغرق.

وكان ثلاث من الشباب تعرضوا للغرق أمس بأحد الشواطئ بمنطقة الأدبية بطريق العين السخنة في السويس.

وكلف اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، فرق الإنقاذ بالبحث عن الشباب الغرقي.

وأكّدت التحريات الأمنية، أنَّ الغرقي الثلاثة من سكان مدينة العبور بالقاهرة، من بينهم اثنين أشقاء.