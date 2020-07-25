فنانون يحيون ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي.. وليلى علوي: "صديقي العزيز"

حرص عدد من الفنانين، على إحياء ذكرى رحيل الفنان فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 2019، جراء إصابته بسرطان الكبد، والذي فاجأ به جمهوره ومحبيه خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2018، وتأكيده أنه لا يخشى هذا المرض وسيتعامل معه باعتباره "صداع وسينتصر عليه".

وكتبت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "الذكرى السنوية الأولى للفنان القدير والصديق العزيز فاروق الفيشاوي، برجاء قراءة الفاتحة".

وكتب الفنان محمود حميدة، عبر حسابه على موقع فيس بوك، "أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا".

وكتبت الفنانة هنادي مهنا، "ربنا يرحمك ياغالي، وحشتني جدا، مش مصدقة إنه فات سنة".

وكتب الفنان مفيد عاشور، قائلًا: "اللهم ارحم عبدك فاروق الفيشاوي، وتجاوزعن سيئاته وأبدلها حسنات، وأجعله من ورثة جنة النعيم، اللهم آمين يارب العالمين، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".