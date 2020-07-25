بدء امتحانات الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، الاختبار التحريري للدارسين بالفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019-2020م، والتي يبلغ عددها 96 مركزًا، ويبلغ عدد الدارسين بالفرقة الثانية 2950 دارسًا.

وحرص القائمون -بحسب بيان الوزارة- على عملية الامتحان والدارسون على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتبعها وزارة الأوقاف للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، من ارتداء الكمامة، ومراعاة المسافة التباعدية بين الممتحنين والتي تتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين، ومراعاة التهوية الجيدة بلجان الامتحان ، وقد تم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحان.