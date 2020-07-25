التفاصيل الكاملة لاستمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج

كشف صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، تفاصيل مبادرة "نورت بلدك"، قائلًا إنَّ المبادرة تهدف لدمج العمالة المصرية العائدة من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث من حق المواطن العائد من الخارج أن تساعده الدولة في توفير فرصة عمل له.

ويتمّ تحليل بيانات الاستمارات بالتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير الفرص المناسبة لهم، إضافة إلى أنَّ المبادرة تهدف لخدمة العمالة العائدة من الخارج بشكل دائم، و طرحت استمارة "نورت بلدك" إلكترونيًا، حتى تكون متاحة بشكل أكبر لكل المصريين العائدين من الخارج، وتوضح الاستمارة بيانات الشخص، وتخصصه، وطريقة التواصل معه.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الرابط المتاح لملء الاستمارة من خلاله والبيانات المطلوبة لها، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

رابط اسثمارة "نورت بلدك"

يمكنك ملء الاستمارة من خلال الدخول على الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJlTT11kyVlBDCa_PHfazjCyWIzXbqSL_gVF_7H-0umSU6nQ/viewform.

البيانات المطلوبة لملء استمارة "نورت بلدك"

ـ الاسم، السن، المؤهل.

ـ عدد أفراد الأسرة المصاحبين.

ـ رقم جواز السفر.

ـ العنوان، والمحافظة.

ـ المحافظة المقيم بها فعليا.

ـ دولة الإقامة.

ـ المهنة.

ـ تعديد موقفه من العمل سواء كان يعمل حاليًا، أو تمّ إنهاء التعاقد.

ـ آخر وظيفة تمّ الالتحاق بها والجهة.

ـ تسجيل رقم هاتف للتواصل.

ـ تاريخ العودة، وكتابة الملاحظات.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.