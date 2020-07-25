تخطت العام الماضي.. أوقاف كفر الشيخ تبيع صكوك الأضاحي بمليون و233 ألف جنيه

تخطت مديرية أوقاف كفر الشيخ، مبيعات الصكوك حيث بلغت مبيعاتها حتي اليوم، 685 صكا بمبلغ مليون و233 ألف جنيه، وبلغت مبيعات المديرية العام الماضي 682 صكاً بمبلغ مليون و224 الف جنيه.

وتوقع الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الوقاف بكفر الشيخ، زياده المبيعات في الأيام القادمه بعدما زاد الطلب من أبناء المحافظه الذين حرصوا علي المشاركه في مشروع صكوك الأضاحي بوزاره الأوقاف، مشيراً إلى ان الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف قرر رفع التعاقد مع وزاره التموين الي الف طن لحوم بعد ذبحها في مجزر أبو سمبل في المواقيت الشرعيه للذبح ، وتعبئتها وتغليفها في مجزر البساتين تحت الإشراف المباشر من الوزاره .

قال الفقي، إنه يتوقع الوصول الي المستهدف وهو مليون ونصف جنيه خلال الأيام القادمه داعيا المولي عز وجل أن يخلف بالحلال علي كل من سعي لشراء صكوك الأوقاف، مناشداً الأهالي، بالمشاركه في إدخال الفرحه والسرور علي الفقراء والمساكين .

أكد الفقي، أن الوصول الي المناطق الأكثر احتياجا هو هدفنا عند التوزيع وانه تم تشكيل فرق عمل جاهزه للقيام بدورها،تحت إشراف لجنه من المديريه وقال الفقي أن دور الايتام لها نصيب كل عام من صكوك لحوم الصكوك، مشيراً إلى أن جميع العاملين في منظومة الصكوك يرون انها رساله ومهمه قوميه لاسيما في ظل ازمه كورونا التي ضربت العالم في الشهور الأخيره.