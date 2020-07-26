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حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان قادر على مشاركة عواطفه مع الآخرين والتعاطف معهم، وتقديم الحب والحنان لهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

احترس من مكائد خافية وعليك أن تحتاط منها، ومع ذلك تعرف كيف تنتصر حتى لو حاصرتك الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يخلق لك اليوم تحديات وأجواء ضاغطة في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

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