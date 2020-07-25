تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في "خلية الأمل" 45 يوما

تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في "خلية الأمل" 45 يوما
كتب:
هيثم البرعى
05:50 م | السبت 25 يوليو 2020
جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حبس المتهم زياد العليمي وآخرين في قضية "خلية الأمل"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.