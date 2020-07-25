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تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في "خلية الأمل" 45 يوما

كتب:

هيثم البرعى
05:50 م | السبت 25 يوليو 2020
زياد العليمي

زياد العليمي

جددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حبس المتهم زياد العليمي وآخرين في قضية "خلية الأمل"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

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