31275 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بينما غادر 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31275 طن تشمل: 300 طن بودرة جبس و22092 طن يوريا و750 طن رمل و6850 طن فوسفات و1283 طن حديد كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34068 طن تشمل: 852 طن حديد و17589 طن ذرة و3739 طن ابلاكاش و10956 طن سكر و932 طن خشب زان.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 933 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة و ليمون و مانجو و بلح ) وخضروات ( بطاطا و بطاطس و خضار مشكل و بسلة و خرشوف ) وحاصلات زراعية ( بصل و فول اخضر و ثوم و برسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والاردن وانجلترا و سلوفينيا و مالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 274 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1025 حاوية مكافئة وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21352 طنا كما غادر 949 شاحنة منها 307 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 18849 من البضائع العامة.