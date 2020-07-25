بالصور.. مستشفى النجيلة يجري 6 عمليات في قسم الجراحة والعظام خلال يوم واحد

أعلن الدكتور محمد أبوطالب مدير مستشفى النجيلة المركزى عن إجراء 6 جراحات متنوعة فى قسم الجراحة والأورام وقسم العظام لمرضى فى أعمار مختلفة فى يوم واحد، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح وإشراف الدكتورمحمد على وكيل المديرية.

وقال "أبوطالب"، اليوم، أجريت 3 عمليات إصلاح فتق اربى، و 2 جراحة تجميلية لإزالة كيس شمعى وكيس دهنى بجبهة الوجه، وإجراء هذه الجراحة من خلال الدكتور أحمد إيهاب رئيس قسم الجراحة بمستشفى النجيلة ومساعدى الجراحه الدكتور عمر حميد والدكتورة همت الصباغ طبيب التخدير والدكتور محمد أمين إستشارى التخدير، والدكتور محمود حبيب نائب تخدير ونائب مدير المستسفى.

وأضاف أن قسم العظام أجرى جراحتان وهما إستخراج مسمار تشابكي بعظمة الفخد ومسمار بالكعبوأجرى جراحات العظام الدكتور زكى مصطفى والدكتور محمد طه بقسم العظام بالمستشفى.

وتقدم أبو طالب بخالص الشكر للدكتور سعيد يوسف وكيل المستشفى والدكتور محمد حبيب نائب المدير لإشرافهم على العمليات وإطمئنانهم على المرضى، كما وجه الشكر لطاقم التمريض المشرفين على غرفة العمليات عبدالرحيم حجازى ومس فاتن ومس بسمه.