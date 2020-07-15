بعد توقف 5 أشهر.. عودة العمل بـ"الغسيل الكلوى" في مستشفى النجيلة

أعلن الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة عودة العمل بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، بعد توقف دام 5 أشهر لتحويل المستشفى إلى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وإشراف الدكتور محمد علي وكيل المديرية.

وقال "طالب"، اليوم، "استقبلنا حالات الكلى وإجراء الغسيل الكلوي بها، وذلك بعد انتهاء تخصيص المستشفى كعزل صحي لحالات كورونا وعودتها مرة أخرى لتقديم الخدمات الطبية للمرضى في جميع التخصصات".