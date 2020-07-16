نجاح جراحة دقيقة في معدة طفل رضيع بمستشفى النجيلة

أعلن الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة، عن قيام الدكتور كريم بدر رئيس قسم جراحة الأطفال، بإجراء عملية إصلاح ضيق فى فتحة البواب لمعدة طفل رضيع يبلغ من العمر 40 يوما، كان يعانى من ضيق في بالفتحة وقىء متكرر لمدة أسبوع.

وقال "طالب"، إن الحالة بعد معاناتها أخذت العديد من الأدوية ولكن دون تحسن فى حالة الطفل ودون توقف للترجيع، وبعد فحص الدكتور كريم بدر للحالة طلب أشعة سونار والتى أكدت التشخيص ومن ثم تم حجز الحالة بحضانة مستشفى النجيلة وتحضيرها من خلال طاقم الأطفال المتميز خلال يومين نظرا لوجود قلوية شديدة فى الدم ومن ثم دخولها العمليات، اليوم، كأول حالة لمستشفى النجيلة بعد انتهاء دور المستشفى الوطنى كأول مستشفى عزل فى مصر.

وأضاف أن العملية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وإشراف الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد على وكيل المديرية، مؤكدا أن مستشفى النجيلة يعود للتألق مرة أخرى من أول يوم عودة للعمليات.

ووجه الشكر للفريق الطبى بقيادة الدكتور كريم بدر والدكتور محمود بشير نائب الجراحةوالدكتورة شيرين إبراهيم إستشارية التخدير، وأطباء الأطفال بالمستشفى لتحضير الحالة ومتابعتها بعد العملية من خلال الدكتور هشام أخصائي الأطفال، وطاقم تمريض العمليات والحضانة.