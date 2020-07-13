نجاح رد كسر في عظمة الفخذ لطفلة تعاني من سرطان الدم بمستشفى النجيلة

أعلن الدكتور محمد أبو طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، عن إجراء عملية رد كسر في عظمة الفخذ لطفلة عمرها 3 سنوات تعاني من سرطان الدم.

وقال "أبو طالب"، اليوم الاثنين، إن الفريق الطبي نجح في عمل بنطلون جبس للطفلة تحت جهاز الأشعة مما جنّب الطفلة التعرض لمخاطر العملية الجراحية العادية.

ووجه "أبو طالب" الشكر للدكتور سعيد يوسف وكيل المستشفى والدكتور أحمد عز أخصائي العظام بالمستشفى والدكتور حسن حمديو والدكتور محمد خليفة نائبي العظام بالمستشفى، مشيدا بجهود محمد سعد رئيس قسم الأشعة، وطاقم التمريض الذي شارك في إجراء العملية محمد إبراهيم وناهد المشاركين.

وأكد أن مستشفى النجيلة يكثف جهوده في إجراء العمليات الجراحية المتقدمة للمرضى المترددين عليه من خلال طاقم طبي وتمريض على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، وإشراف الدكتور محمد على وكيل المديرية، موضحا أنهم مستمرين في العمل بالمستشفى بجميع التخصصات الطبية بخلاف العمليات، في العيادات الخارجية وأقسام الكلى والنساء والولادة، وغيرها بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالنجيلة والتي كانت أولى مستشفيات مصر التي خصصت كمستشفى للعزل.