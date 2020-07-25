البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بحريا عابرا في البحر المتوسط

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية ( تحيا مصر ) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).

وحسبما أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، فإن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافى تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الإستخدام الفعلى للأسلحة فى الإشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية ، مع إستخدام طائرات الهل المحمولة بحراً ، وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن فى تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

وتأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والإستقرار والسلم فى البحر المتوسط.