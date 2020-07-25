لمخالفات بناء.. إحالة رئيس قرية وفني تنظيم بأبوقرقاص بالمنيا للتحقيق

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة مفاجئة لمتابعة مدى تنفيذ أعمال الإزالة للحالات المخالفة والعشوائية بنطاق قرية الكرم التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، والتي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية "المساحة العسكرية" وتم إرسالها لوحدة المتغيرات الرئيسية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات المباني المخالفة، والعمل على رصد المخالفات، وانه لا تهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية، مشيراً الى التعامل مع المخالفين بكل شدة وحزم، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وإنجاز المهام المكلفين بها.

وتم إحالة رئيس قرية أبوقرقاص البلد وفني التنظيم، للتحقيق للتقاعس والتخاذل في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات لم يتم تحرير محاضر لها.

أكد نائب المحافظ، على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديه التصالح والتي تقدر بحوالي 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.

وناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المواطنين المخالفين الي ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوماً اعتباراً من 15 يوليو الجاري، مؤكدا ان تخفيض اسعار التصالح والذي تدرسه اللجان المشكلة حاليا لهذا الغرض سيكون سارياً على جميع الطلبات التي تم تقديمها.