"معلمي المنيا" توفر مواصلات مجانا للملاحظين بامتحانات الدبلومات

قررت نقابة المعلمين بالمنيا توفير وسائل المواصلات للمعلمين الذين يشرفون علي امتحانات الدبلومات الفنية، مجانا ذهابا وإيابا وذلك حرصا على سلامة وأمن وراحة المعلمين فى أماكن التجمع امام كل لجنة نقابية بالإدارات التعليمية، شريطة أن يتقدم المعلم بتسجيل اسمه وتقديم صورة من خطاب الانتداب للجنة النقابية التابع لها.

قال الدكتور على عبد السلام رجب رئيس اللجنة النقابية لمعلمى بندر المنيا، و مدير عام التعليم العام بالمنيا، إنه ذلك يأتي لمراعاة الظروف التى تمر بها البلاد والاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية العامة وتكاتف جميع فئات الشعب وجميع القيادات السياسية والتنفيذية، وبناءا على تعليمات النقابة العامة برئاسة خلف زناتى النقيب العام لمعلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب، وتوجيهات جميع أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا بالتعاون مع محمد محمود عزب وكيل الوزارة، ومحمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية .