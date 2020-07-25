شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في قضية قاتل أبنائه الـ 3 في المنيا

تفاصيل جديدة تكشفت في واقعة مقتل 3 أطفال أشقاء، ألقاهم والدهم أمام قطار بزمام قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا.

وقال شهود عيان بالقرية التي شهدت الحادث، إن الأب لديه 6 أبناء، وقد تخلص من 3 منهم، بإلقائهم أمام قطار قادم من جنوب الصعيد عصر أمس الجمعة، ثم حاول إخفاء الجثث بردم تراب وزلط عليها، في محاوله منه لطمس معالم الجريمة، مؤكدين أن سائق القطار الذي دهس الأشقاء الثلاثة هو من أبلغ عن الواقعة.

ولفتوا إلى أنه عقب الجريمة، جرى نقل جثث الأطفال بجوار أحد المساجد وكانوا عبارة عن أشلاء ورؤسهم مبعثرة.

ومن جانبه، قال فوزي علي، 62 عاما، مزارع، شقيق المتهم محمد علي، والد الضحايا، إن الأخير يعاني من مرض واضطراب نفسي، لافتا إلى أنه قاطعه قبل 12 عاما ولا يوجد بينهما أي تواصل، منوها بأنه سمع بالحادث مثل أهالي القرية، وأبدى دهشته مما حدث.

وقد قررت النيابة العامة في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحفظ علي المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا عصر الجمعة، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.

انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلي القاهرة.

وكشفت التحريات الأوليه أنه يعاني من مرض نفسي، وقد تم نقل جثث الأطفال الأشقاء الثلاثه وهم بحسب ترتيب العمر خديجة 8 سنوات، عمر6 سنوات، ومنه 4 إلي مشرحة المستشفى وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.