مستشفى النجيلة يقدم خدمات طبية جديدة بعد إخلائه من مرضى كورونا

فى الوقت الذى انتهى العمل فى مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل فى مصر وإخلاؤه لجميع المرضى، يسابق المستشفى الزمن فى تقديم خدمات جديدة للمرضى خلال الفترة الحالية من إجراء عمليات جراحية متخصصة فى مختلف الأقسام.

ويقدم مستشفى النجيلة أرقاما قياسية ونجاحات متتالية في الجراحات التى يجريها، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد أبوطالب مدير مستشفى النجيلة المركزى، بإجراء 6 جراحات متنوعة فى قسم الجراحة والأورام وقسم العظام للمرضى فى أعمار مختلفة فى يوم واحد، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح وإشراف الدكتور محمد على وكيل المديرية، كما تكثف المستشفى جهودها فى الكشوفات الطبية فى مختلف الأقسام بعيادات المستشفى الخارجية لخدمة أهالى النجيلة والقرى والنجوع والمناطق المجاورة.

وتنشر "الوطن" تفاصيل العمليات الجراحية التى تقدمها مستشفى النجيلة المركزى للمواطنين خلال الأيام الحالية.

- عمليات إصلاح فتق إربي.

- جراحات تجميلية فى الوجه.

- جراحات إزالة الأورام.

- جراحات العظام.

- جراحات الوجه والفكين.

- جراحات الدقيقة للأطفال.

- جراحات النساء.