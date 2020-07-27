مجدي غازي: انتهينا من 4 مجمعات بدأت تعمل وفي مارس 2021 تكتمل البقية

قال مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مشروع إنشاء 17 مجمعاً صناعياً بدأت فكرته في عام 2017 وحتى الآن انتهى تسليم 4 مجمعات وبدأ العمل بهم بالفعل، مشيراً إلى أن تسليم بقية المجمعات سيكون في الربع الأول من العام المقبل، وأن المساحات فيها تبدأ من 144 إلى ألف متر، وتوفر على الشباب الصناع المجهود والمال والوقت في إنشاء المصانع، حيث تسلم لهم جاهزة.. وإلى نص الحوار:

نوفر على الصناع الوقت والمجهود والمال في بناء مصنع ونقدمه جاهزا.. ونتفق مع البنوك لتمويله في شراء الماكينات

* متى بدأ التفكير فى إنشاء هذه المجمعات الصناعية وإلى أين وصل العمل بها حتى الآن؟

- أولاً الخطة بدأت في 2017 وهي ضمن مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب، ونحن أنهينا حتى الآن 4 مجمعات وتم تسليمهم وهي "مرغم واحد"، و"السادات"، و"بدر"، و"جنوب الرسوة"، وهذه المجمعات تم تسكينها بالفعل، أما الـ13 الآخرين فمن المقرر أن ينتهي العمل بها وتسليمها في مارس من العام المقبل 2021، وهناك مجمعين آخرين انتهينا منهما لكن لا يزال التسليم جارياً لم يتم الانتهاء منهم وهم مجمع صناعي "مرغم 2"، و"مجمع الغردقة"، ويتبقى 11 منها 3 سيتم الانتهاء منها في الربع الأول من 2021 والبقية سيتم الانتهاء منها في نهاية ديسمبر المقبل، وهناك 4 مجمعات سينتهي العمل بها نهاية الشهر المقبل أغسطس.

*ماذا عن المساحات وهل هي مناسبة للصناع؟

- توجد مساحات بدءا من 144 متراً إلى 1000 متر كما أن بإمكان الصانع أن يحصل على أكثر من وحدة فإذا حصل على وحدتين مساحتهما 450 مترا سيكون معه 9000 وإذا حصل على وحدتين مساحة كل منهما ألف فسيكون معه ألفين متر كما أننا نسمح بأن يحصل على وحدات أكثر إذا أراد، وهي مخصصة للشباب.

* ما نظام دفع قيمة الوحدة وهل هي بالإيجار فقط أم يمكن أن يتملكها الصانع؟

- قيمة الإيجار تم تحديدها بـ20 جنيها للمتر الواحد ويضاف إليها 7.5 جنيه رسوم خدمات، وتشمل خدمات الأمن والنظافة وصيانة الطرق وغيرها من الخدمات التي تُقدم إلى المجمع الصناعي، وهناك إمكانية لأن يتملك الصانع وحدته الصناعية ولكن يتم تحديدها ما بين 8 إلى 9 آلاف جنيه للمتر.

* ما الأهداف التي أُنشئت لأجلها هذه المجمعات؟

- كما قلت إنها مبادرة من الرئيس لتشغيل الشباب، وهدفها تشجيع أصحاب المهارات والأفكار الذين لا يملكون أن يؤسسوا مصنعا، نوفر لهم هذا المكان، فمثلاً من يريد أن يصنع المرايات الخاصة بالسيارات لدعم مصانع السيارات بصناعات مغذية أو أن يصنع أي مغذيات صناعية أو منتجات مختلفة ولكن ليس لديه الإمكانيات فنحن نسهل له إيجاد المصنع من دون أن نحمله عبء رأس مال كبير لكي فقط يجد مكانا ينفذ فيه فكرته أو صناعته، فمثلاً إذا أعطيناه الأرض ويظل 3 سنوات في بناء المصنع فهذا يحتاج منه الوقت والجهد والمال، بينما نحن وفرنا له كل هذا المجهود وما سيفعله فقط أن يبدأ العمل بالماكينات، كما أننا في توفير الماكينات قمنا بعمل اتفاقيات مع البنوك أنها تموله، وكل هذه تسهيلات لتشجيع الصناع من الشباب، والمشروع فقط ينقصه من هو جاد في عمله ويريد بالفعل أن يؤسس صناعة جيدة.

* هل سيكون هناك مجمعات أخرى مستقبلية اذا حققت هذه المجمعات نجاحاً؟

- المستهدف لدينا هو 22 مجمعا، ونحن خططنا أن ننتهي من الـ17 مجمعا، وبعدهم سيكون هناك 5 مجمعات أخرى سنبدأ بها في العام المقبل 2021، ولاحظنا أن هناك طلب على هذه المجمعات، مثل السويس طلبت إنشاء مجمع صناعي فيها، والإسماعيلية طلبت أيضاً وتحاول أن توفر لنا الأرض، وأيضأ محافظة الدقهلية ومحافظة كفر الشيخ، ونحن سنراعي كل هذه الطلبات ونحقق ما يحتاجه الناس.

* هل الوحدات مخصصة فقط للمصريين أم أنه يمكن لأجانب أن يحصلوا على وحدات فى هذه المجمعات الصناعية؟

- لابد أن يكون الصانع صاحب الشركة التي تقدم أوراقها مصريا، ولكن لا يهمنا من الذى يعمل في هذا المصنع مصري أو أمريكي أو غيرهم، ما يهمني أن الأوراق مقدمة باسم مصري.

بعد الانتهاء من الـ17 مجمعاً سنبدأ فى 5 آخرين العام المقبل

* هل من شروط موضوعة على المتقدم أن يكون له سيرة جيدة في المجال الصناعي؟

- لا، لأنه مخصص للشباب أصحاب التجارب الأولى وليس لكبار مستثمرين.

* ما الفرق بين المجمع الصناعي والمنطقة الصناعية في إنشاءاتكم؟

- المجمع الصناعي جزء صغير ويكون داخل المنطقة الصناعية، ونستطيع أن نشبه المجمع الصناعي بالكومباوند بينما المنطقة الصناعية بالمدينة، فالكومباوند يكون داخل المدينة.

* هل تخصصون كل مجمع بنشاط محدد كصناعة المعادن أو البلاستيك أو الأخشاب، أم أن كل صانع يأخذ مساحة المصنع ويصنع ما يريد؟

نحن نحدد النشاط في المجمعات الصناعية، يعني مثلاً مجمع صناعي "مرغم 1"، و"مرغم 2"، هو محدد للصناعات البلاستيكية، واعتمدنا في تحديد الأنشطة على حاجة مصر في سد الفجوة الاستيرادية، أي أننا حددنا المواد أو المنتجات الصناعية البسيطة التي نستوردها بكثرة واخترناها ووضعناها كشرط على الصناع أن يصنعوها، لتقليل الاستيراد.

وأقول إن لم تكن هناك صناعات كبيرة لما كانت هناك الحاجة للصناعات الصغيرة، يعني أن المصانع الكبيرة هي التي تسمح للمصانع الصغيرة أن تقام، فمثلاً السيارة تتكون من ألف مكون صناعي، إذن في حالة أنك أقمت مصنع سيارات سيحتاج حوله ألف مصنع صغير لإنتاج مكونات السيارة، لذا فنحن في مصر لدينا صناعات كبيرة، وما نقوم به الآن من إنشاء المجمعات هي خطوة مكملة لما بدأناه.

نحدد للمجمعات الصناعية نوع النشاط الصناعي ونختاره وفق خطة سد الفجوة الاستيرادية

* لكن هل ترى أن هناك فرصة لتصدير هذه الصناعات المغذية والاستفادة من السوق الإفريقية؟

- هناك بالفعل تصدير لبعض الصناعات المغذية الصغيرة لكن نسبتها صغيرة ونحن هدفنا هو دعم السوق المحلي لتقليل استيراد مكونات الإنتاج التي نستوردها من الخارج.