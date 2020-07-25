محافظ قنا: "حياة كريمة" ستبدأ بالقرى الأكثر فقرا وتأسيس منازل للمواطنين

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مبادرة "حياة كريمة" قد بدأت بالعمل في محافظة قنا، حيث تم البدء بالقرى الأكثر فقرا، وسيتم تأسيس منازل للمواطنين هناك، بخلاف إحداث تنمية شاملة على مستوى تلك القرى.

وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الدولة تعمل حاليا على تأهيل تلك القرى عبر إنشاء وحدات صحية وكهرباء ومبادرات طبية وتوزيع أجهزة تعويضيه على المحتاجين، وبخلاف تأهيل البنية التحتية بتلك القرى بشكل عام، موضحا أن الدولة متمثله في كافة الوزارة تقوم حاليا عبر تضافر الجهود بالعمل على تطوير كافة القرى على مدار الـ24 ساعة.

وأكد أن مبادرة الرئيس ستصل لـ12 قرية، بحجم استثمارات قدر بـ106.3 مليون جنيه وسيستفيد من تلك المبادرة ما يقرب من 168 ألف مواطن، مشيرا إلى أن المشروعات تم توزيعها بين تنفيذ شبكات لمياه الشرب والوصلات المنزلية والمدارس والفصول الدراسية الجديدة ومحولات الكهرباء وأكشاك لتدعيم القدرة الكهربائية.