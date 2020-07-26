خطة الدولة للقضاء على مخالفات البناء الفترة المقبلة

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن هناك عدة سيناريوهات حاليا جارى دراستها من جانب الدولة لاستصدار تراخيص البناء وذلك للقضاء على مخالفات البناء فى المستقبل ووقف وفوضى العشوائيات ووقف العبث بالمظهر الجمالى والحضارى بالشوارع وبما يحقق خفض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جار دراسة مقترح بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية بإنشاء إدارة مركزية على مستوى المحافظات لإصدار التراخيص، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، علاوة على دراسة إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبنى، أو تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات.

وأشار إلى أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأوضح أنه لن يتم السماح بأى بناء جديد دون وجود جراج أسفل العقار للسيطرة على ظاهرة زحام السيارات بالشوارع.