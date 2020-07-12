"إسكان النواب" تؤيد وقف تراخيص البناء: بعض مناطق القاهرة ستظل كذلك

أشاد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الرئيس السيسي، الخاص بوقف تراخيص البناء وتأكيده أن بعض مناطق في القاهرة، لن يصدر فيها أي تراخيص بناء بعد ذلك، قائلا إن هناك إصرارا من الدولة على الحسم ووقف المخالفات في البناء بعدما وصلت الأمور إلى درجة صارخة لا يمكن تخيلها أو تقبلها.

وأَضاف إسماعيل، في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس عن ملف مخالفات المباني افتقدته مصر طوال عقود ماضية، والمصريون جميعهم يريدون أن يروا وجه الدولة الحاسم للتصدي للمخالفين الذين آذوا الوطن، وآذوا شكله الجمالي ومرافقه التي تتحمل أكثر من طاقاتها.

وأشار إسماعيل إلى أن الدولة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، لعودة مصر الجميلة من جديد مرة أخرى، بعد أن عانت على مدار العقود الماضية.