قطع المياه عن مناطق بالجيزة بسبب عطل بكابل كهربائي

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أكدت انقطاع المياه بأحياء الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل؛ نظرًا لحدوث عطل بكابل الكهرباء المغذي للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة.

وذكرت المحافظة أن العطل أدى إلى توقف هذه المرحلة وجاري الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إصلاح العطل، وإعادة صخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أي شكوى يجب الاتصال بالخط الساخن (125).