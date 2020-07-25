"شعبة الذهب" تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار لمدة عام ونصف

قال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية يرجع إلى زيادة سعره عالميًا، مشيرًا إلى أن كل تاجر يسعى حاليًا للحفاظ على رصيده من الذهب.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أغلب تجار الذهب يقومون ببيع الذهب المتواجد لديهم وشراء بديل منه، حتى لا يتعرضوا لذبذبة الأسعار بالسوق العالمي.

وأرجع ارتفاع سعر الذهب إلى سعي عدد كبير من البنوك الدولية لشراء الذهب لجعله احتياطي لديهم بسبب جائحة فيروس كورونا، وما تلاه من مشكلات اقتصادية ضخمة بسبب تداعياته.

وأكد أنه ولحين التوصل لمصل للقضاء على فيروس كورونا سيستغرق الأمر فترة لن تقل عن 6 أشهر، بخلاف عام آخر، حتى تعود عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها، متوقعًا استمرار زيادة أسعار الذهب عالميًا وبشكل دوري مدة لن تقل عن عام ونصف العام.