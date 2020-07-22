"الصناعات": 8 جنيهات زيادة في أسعار ذهب عيار 21 خلال ساعتين

قال المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الذهب، جاء نتيجة ارتفاعه في البورصة العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب ارتفعت مرة أخرى خلال آخر ساعتين، فمثلًا ارتفع الذهب من عيار 21 إلى 827 جنيهًا بدلًا من 819 جنيهًا.

وأضاف عباسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "كلما توقعت الحكومات والمؤسسات الضخمة أزمة اقتصادية فإنها تتجه إلى شراء الذهب بكميات كبيرة لتغطية اقتصادياتها".

وقال الدكتور وصفي واصف رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف، إن أزمة فيروس كورونا المستجد، تسببت في هذه الزيادة التاريخية، لكونها أزمة دولية ذات مردود اقتصادي على كافة دول العالم، ما أثر على أسعار العملات وفوائد البنوك وبالتالي مع تزايد الضغوط أصبح هناك تناقص في استخدام السيولة النقدية.

وتابع واصف لـ"الوطن"، أن تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد أدى إلى أن البنوك المركزية وصناديق الاستثمار وكل الكيانات المالية الكبيرة لا يستخدمون السيولة النقدية، وبالتالي زاد الطلب على الذهب مع ثبات المعروض لفترة طويلة، ما أدى إلى هذه الطفرة التاريخية في أسعار الذهب.