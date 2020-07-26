السودان: نتطلع لجولة حاسمة في مفاوضات السد الإثيوبي

وصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيان الاتحاد الافريقي الذي صدر أمس الجمعة 24 يوليو 2020، حول القمة المصغرة للاتحاد الافريقي، والتي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد إثيوبيا، بالمتوازن وانه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن التوصل الى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وكان البيان قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل السد ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

كما رحب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحدة ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وشدد البيان مجددا على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات احادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

وقال بيان الاتحاد الافريقي، إن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب افريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.

وصرح متحدث باسم وفد التفاوض السوداني بأن البيان متوازن ومقبول في مجمله وان السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل السد والمشاريع المستقبلية.

أثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الافريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضى.