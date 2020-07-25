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غدا.. "فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف في بني سويف

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحي
08:56 م | السبت 25 يوليو 2020
نيفين القباج وزيرة التضامن

نيفين القباج وزيرة التضامن

يطلق برنامج فرصة، غدا، وحدة التدريب والتوظيف في محافظة بني سويف، وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها.

وتهدف وحدات التدريب والتوظيف إلى تقديم وتطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، وتوفير فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل.

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