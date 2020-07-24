التضامن تتولى علاج 3 أطفال يعانون من مرض نادر بعد انتحار والدهم

كشف محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، تفاصيل تولي الوزارة مسئولية علاج أبناء الأب المنتحر في أسيوط لعدم قدرته على الانفاق على أبنائه.

وقال "فكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن البلاغ تم رصده عبر منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة الوزراء، لافتًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بالتعامل الفوري والسريع مع الحالة وتوجيه كل أوجه الدعم لهم.

وأوضح أن مسؤولي الإدارة الاجتماعية بمنفلوط، ذهبوا للحالة وقاموا بعمل بحث حالة لها وشاهدوا الظروف الاجتماعية التي يعيشون فيها، قائلا "أسرة بسيطة طفل عنده 11 سنة اسمه عصام وطفلتين توأم تقى ورؤى عندهم 8 سنين، وعندهم مرض نادر جدا بيكلفهم مبالغ باهظة جدا في العلاج"، لافتًا إلى أن الأب كان يعمل عاملًا وتعرض لضائقة مالية واضطر لإنهاء حياته بسبب عدم قدرته على الانفاق على أبنائه.

وأشار "فكري"، أن والدة الأطفال تتقاضي معاش 1030 جنيها وتنفق مبلغا كبيرا على العلاج، لافتًا أنه تم التنسيق لتحويل الأطفال لمستشفى أسيوط الجامعي وعلاجهم على نفقة الدولة وعمل معاش تكافل وكرامة لهم، كما وجهت الوزيرة لعمل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة لهم نظرًا لأن الأطفال من ذوي الإعاقة.

ولفت "فكري" إلى أن الأسرة قدموا طلبات سابقة للوزارة وإن الإدارة الاجتماعية خصصت لهم بعض الإعانات التي لم تكن كافية لمصاريف علاجهم مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن وجهت بمتابعة الحالة النفسية للأطفال وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأكد أن فريق التدخل السريع تعامل مع 13 ألف بلاغ منذ عام 2014، بالإضافة لما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنهم يتعاملون مع 70 بلاغا يوميًا.