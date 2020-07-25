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محمود مسلم

إسرائيل تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
08:59 م | السبت 25 يوليو 2020
نتنياهو

نتنياهو

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت أنها سجلت 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إسرائيل إلى 60 ألفا و661 حالة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية - على موقعها الالكتروني اليوم - عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغ 33 ألفًا و864 حالة، بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 443 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تعافي حتى الآن 26 ألفا و797 حالة.

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