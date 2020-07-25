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"الصحة" تعلن عودة مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة: نستقبل 30 سيدة يوميا

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شريف سليمان
07:33 م | السبت 25 يوليو 2020
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

دعت وزارة الصحة والسكان، سيدات مصر، إلى المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة. 

وكتبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنتي النص الحلو اللي بيكمل حياتنا وكل حكاياتنا".

وأضافت الوزارة: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فتحت أبوابها من تاني، علشان نقف جنبك في كل خطوة لحد ما نتطمن عليكي، زوري الوحدة الصحية التابعة لمحافظتك، من السبت للخميس من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٣ مساءً".

وأتمت: "بنستقبل يوميًا من ٢٠ لـ٣٠ سيدة مع اتباع كل الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر".

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