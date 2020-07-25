شرط الحصول على دعم الـ200 جنيه من التموين ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"

تطلق الحكومة المصرية، غدًا الأحد، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، يجرى خلالها إضافة دعم مادي على بطاقات التموين بقيمة 200 جنيه للفرد، وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، تحت عنوان مبادرة "ما يغلاش عليك".

وتستعرض "الوطن" الشرط التي وضعتها وزارة التموين للحصول على الـ200 جنيه دعم على البطاقة التموينية، وكيفية الاستفادة منها، وهي كما يلي:

شرط الحصول على 200 جنيه دعم على بطاقة التموين

ووضعت وزارة التموين عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون مواطن، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.

خطوات الحصول على الدعم المقدم

مبادرة تحفيز الاستهلاك تمنح نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، ولأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

كيفية الحصول على المنتجات من المبادرة؟

تعرض الحكومة بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، التي جرى اعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية وتبلغ نحو 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، عبر موقع الالكتروني الرسمي، ويمكن الدخول من هنـــــــــا.

تضم المنتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.